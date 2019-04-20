بارما يوجه لطمة لميلان بعد التعادل الإيجابي

نواف السالم(صدى):

وجه نادي بارما لطمة لآمال ميلان الأوروبية، بعد أن فرض عليه التعادل 1-1 اليوم السبت.

وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مهدياً روما الفرصة للانقضاض على المركز الرابع؛ ليرفع ميلان بهذا التعادل رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، وارتفع رصيد بارما إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل البديل الإسباني صامويل كاستييخو هدف التقدم لميلان بضربة رأس في الدقيقة 69، قبل أن يحرز المدافع البرتغالي المخضرم برونو ألفيس (37 عاماً) هدف التعادل لبارما في الدقيقة 87.