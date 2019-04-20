بالفيديو.. أثر الكلام الطيب بين الزوجين نفسيا وفسيولوجيا

أميرة خالد(صدى):

أكدت أخصائية في علم نفس العلاقات الزوجية ، أن لطريقة الكلام تأثير قوي على الزوج أو الزوجة سواء نفسياً أو فسيولوجياً ، وعلى كل منهما أن ينتقي أطيب الكلمات في الحديث مع شريك حياته كما ينتقي أطيب الثمرات .

وأكدت ، أن الكلام المليء بالحنان والعاطفة والرفق له تأثير مذهل علي الآخرين وبخاصة بين الزوجين، ويخفف إلي حد كبير من المشاكل بينهما ، وهناك دراسات علمية تؤكد أن الكلام الطيب يمنح الإنسان نظام مناعة أعلي، ويجعله أكثر قدرة علي مواجهة الحياة وصعابها ومشاكلها.

فيما اثبت الطب النفسي ، إن العلاقة بين الزوجين لابد أن يتخللها الكلام الطيب والحنان ودفء المشاعر حتي يزداد رباط المحبة بينهما، فالزواج رباط مقدس ويجب علي الرجل أن يحنو علي زوجته ويحسن معاملتها ويتحدث إليها بأطيب الكلام الجميل الذي يزيد الود والحب بينهما، فالمرأة لا تريد من الرجل سوي رقة المشاعر والأحاسيس والحب الصادق والمشاعر الطيبة حتي تستمر الحياة بينهما ويستطيعا التغلب علي مشاكل الحياة اليومية.

وايضا علي المرأة أن تتحدث إلي زوجها بالكلام الطيب الجميل الذي يجعله يتغلب علي متاعب العمل وضغوطه النفسية، فالزوجة هي راحة الزوج ويجب أن تكون هي اليد التي تمسح آلامه وأحزانه وتجعله سعيدا قادرا علي مواجهة الحياة الصعبة المؤلمة التي لا تخلو من المصاعب والمشاكل.