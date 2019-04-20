حملات وطن بلا مخالف تضبط 59 مخالفة و ترحيل 12 عاملاً بالدمام

نايف السالم(صدى):

استمراراً لحملات التوطين والحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” ، تمكن مكتب العمل بمدينة الدمام وأمانة المنطقة الشرقية مساء أمس (الجمعة) ، من ضبط 59 مخالفة لأنظمة العمل والإقامة والأنظمة البلدية، إضافة إلى ترحيل 12 عاملاً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل، وذلك بمساندة شعبة الضبط الإداري بشرطة الدمام.

وقال مدير مكتب عمل الدمام عمير الزهراني ، أن الحملة استهدفت 133 محلاً تجارياً بالمجمع بمختلف الأنشطة التجارية (منافذ بيع الملابس الرجالية والنسائية، الإكسسوارات، العطور، وكذلك محلات بيع الذهب والمجوهرات)، وذلك للتأكد من التزام المحلات التجارية بقرارات التوطين والأنظمة البلدية.

وأفاد الزهراني بأن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط 59 مخالفة عمل متنوعة، تضمنت 28 مخالفة لقرارت التوطين، 11 مخالفة لعدم وجود عقد عمل للموظف في المحل، 13 مخالفة لعدم وجود ملف للمنشأة بمكتب العمل و7 مخالفات لعدم وجود تأمين طبي للموظف، كما تم خلالها ترحيل 12 عاملاً مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل.

وأشاد الزهراني بجهود الفريق الرقابي المشارك بالحملة من الإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية والمساندة الأمنية من شبعة الضبط الإداري بشرطة الدمام على التعاون المستمر وتضافر الجهود، مثمناً دورهم في سبيل ما تحققه الحملات الميدانية من إنجازاتٍ متتالية في رصد المخالفات وحالات التلاعب على النظام، وتطبيق العقوبات الواردة في اللوائح بحق المخالفين وأصحاب العمل دون استثناء.

وطالب جميع المنشآت التجارية بالالتزام بجميع أنظمة التوطين التي أصدرتها وزارة العمل، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات على الرقم المخصص من قبل الوزارة للتواصل 19911.