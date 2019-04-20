بالفيديو.. فيل ثائر يقلب السيارات بخرطومه والرعب يسيطر على الأهالي 

نيودلهي(صدى):

أظهر مقطع فيديو فيل ثائر يقلب السيارات بخرطومه في بلدة هندية وسط محاولات فاشلة من الأهالي للسيطرة عليه.

وبدا في الفيديو الفيل يفرّ من الشخص الذي يتولّى تربيته في بلدة كوزهالمنام بولاية كيرالا جنوبي البلاد، ثم بثّ الهلع على الطريق.

وتبين أن الفيلَ المسمّى “فاداكومناتان غانيشان”، يقوم بقلب سيارة بخرطومه، فيما ألقاها بعيدًا كما لو كانت شيئًا خفيفًا للغاية.

ومن المفترض أن الفيل يقدم عرضًا في مهرجان محلي، ولكنه ألحق أضرارًا بالغة بأربع سيارات في البلدة بعدما أخذ يتمشّى كما يحلو له على الطرق.

ولم يتمكن أهالي البلدة أن يخرجوا من المأزق إلا حين حضر الشخص الذي يربّي الفيل، وعندها تم إيقافه، بعدما عاش الجميع لحظات مروعة.