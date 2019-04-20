شركة أمازون توفر وظائف شاغرة بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة أمازون العالمية (Amazon) المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية، عبر موقعها الإلكتروني الخاص بالتوظيف، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركات التابعة لها، في مدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (محلل الأعمال، ومحلل الأعمال التجارية، ومدير تطوير الأعمال، ومساعد تنفيذي، ومدير قسم المشتريات، ومدير البيئة والصحة والسلامة)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

ومن الوظائف الشاغرة بالرياض:

محلل الأعمال (Business Analyst) (لا يشترط وجود خبرة سابقة) ، و محلل الأعمال التجارية (Commercial Business Analyst) ، ومدير تطوير الأعمال (Business Development Manager) ، ومساعد تنفيذي (Executive Assistant).

وفي جدة: مدير قسم المشتريات (Procurement Category Manager) ، ومدير البيئة والصحة والسلامة (EHS Manager).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا