5 وصفات سحرية تخلصك من الهالات السوداء تحت العين 

أميرة خالد(صدى):

تعتبر الهالات السوداء مشكلة شائعة بين الجنسين وجميع الفئات العمرية التى تتجاوز عادة 16 عامًا، وأشار أخصائي إلى العلاجات المنزلية التى قد تساعد على التخفيف من حدتها خاصة إذا كانت نتيجة عادات سيئة مكتسبة.

وحول الأسباب الشائعة للهالات السوداء: الحساسية تجاه المنتجات مثل مكونات الماكياج، أصباغ الشعر، بعض التطبيقات الدوائية مثل قطرات العين، وكريمات الوجه، فرك الجلد والخدش المتكرر حول العينين يمكن أن يؤدى دائمًا إلى تغير اللون البنى حول العين، تلعب العوامل الوراثية دور فى اكتساب البعض سمات ظهور الهالات السوداء ويزداد سوءًا مع التعرض لأشعة الشمس، النوم غير السليم يؤدى إلى تفاقم المشكلة، الإجهاد (البدنى أو العقلى) هو القاتل الرئيسى للبشرة المتوهجة الصحية، ويمكن أن يكون الإجهاد عاملاً رئيسياً فى تعب العين، يمكن أن يؤدى نقص الحديد أيضًا إلى التصبغ حول العينين، التدخين.

وعن العلاجات المنزلية لإزالة الهالات السوداء: شرائح الخيار الباردة يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التى يمكن أن تقلل من الانتفاخ حول العينين، كعقار طبيعى ومبرد يؤدى الخيار إلى انسداد أنسجة الجلد، وهذا يجعل دوائر العين الداخلية أقل بروزًا، قم بوضع شرائح الخيار بدقة على كل جفن وتركه لمدة 5 دقائق ثم شطفه.

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ثانيا.. أكياس الشاى الباردة: يعمل الكافيين الموجود فى أكياس الشاى على تقليص الأوعية الدموية ويقلل من احتباس السوائل فى الأنسجة، حيث تتسبب أكياس الشاى الباردة فى تقلص أنسجة الجلد، ما يجعل عينيك تبدو أقل انتفاخًا.

ثالثا.. أوراق النعناع:تحتوى أوراق النعناع على المنثول الذى يحسن الدورة الدموية ويسكن البشرة ويجددها، حيث يعمل على تقليص الأوعية الدموية حول العينين، ما يقلل من الصبغة الزرقاء بها، كما يحتوى أيضا على فيتامين C، فقط قم بمزج أوراق النعناع ووضعها على المنطقة المصابة لمدة 10 دقائق قبل الشطف.

رابعا.. الحليب: يحتوي الحليب على فيتامينات A وB6، التى تساعد فى بناء خلايا الجلد الجديدة، فيتامين B12 فى الحليب يخفف البشرة الداكنة بشكل طبيعى، كما أن مادة السيلينيوم التى توجد أيضا فى الحليب تحمى البشرة من الجذور الحرة الضارة وأشعة الشمس.

خامسا.. الصبار: الصبار مرطب فعال وله خصائص مضادة للالتهابات، فقط قم بتنظيف منطقة أسفل العين باستخدام القطن الرطب ووضع لب الصبار مع تدليك تحت العينين لمدة 10 دقائق.