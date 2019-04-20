إنتر ميلان يستعد لفترة الانتقالات الصيفية بمحاولة ضم البرازيلي دانيلو

طلال الغامدي(صدى):

مع اقترابه من حسم مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا ، بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي يستعد لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكدت مصادر إعلامية ، أنه قد تكون صفقته المقبلة من صفوف مانشستر ستي الإنجليزي ، حيث تواصل إنتر ميلان ، مع لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، البرازيلي دانيلو، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد إصابة فرساليكو، والمستويات غير المقنعة لسيدريك سواريز.

وأشارت المصادر ، أن إنتر ميلان مستعد لدفع ما بين 20 إلى 22 مليون يورو من أجل ضم دانيلو، في الوقت الذي حدد فيه السيتي 30 مليون يورو للتنازل عن لاعبه.

ولم يتوصل ميلان لاتفاق نهائي مع دانيلو بشأن راتبه حتى الآن، إذ عرض مبلغاً أقل مليون يورو من الذي يتقاضاه حالياً مع مانشستر سيتي.