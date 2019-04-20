يوسف عنبر: لم يتدخل أحد في عملي

مصطفى الشيخي(صدى):

نفى يوسف عنبر المدير الفني للنادي الاهلي، تدخل مساعده الفرنسي لوران هاجيست في تشكيلة الفريق خلال مواجهة نظيره الوحدة التي انتهت بفوز ناديه 3-2 في الجولة الـ28 من دوري المحترفين .

وقال عنبر، في تصريحات أدلى بها بعد المباراة: “الأهلي يملك مصدر قوة في الأطراف، استخدمنا هذه النقطة مع بروز تافاريس ديجانيني وتشكيل خطورة من الجانب الأيمن”.

وأضاف “نبارك للجمهور واللاعبين الذين ترجموا رغبتهم في الفوز إلى واقع”.

وتابع قائلا: “هاجيست وصل في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ولم يكن هناك تدخل منه في التمرين الأخير للفريق، وسنعمل سويا في الفترة المقبلة”.

وواصل: “الأهلي يمتلك أدوات النجاح، التي تحتاج فقط إلى من يوظفها التوظيف الصحيح”.

واستطرد: “وضعت اللاعب دجانيني على الأطراف لأنه مميز في هذه الناحية، ويعطينا إضافة قوية جدا”.

وكانت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالله بترجي، استعانت بخدمات عنبر لتولي مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم خلفا للمقال الأوروجواياني خورخي فوساتي.