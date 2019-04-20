5 خرافات عن الهواتف الذكية تعتقدها حقيقة

وكالات(صدى):

أكد خبراء في عالم الإلكترونيات ، أن أكثر حوادث الانفجار التي تحدث خلال الليل أو عند الشحن سببها طرق استخدام خاطئة أو أعطال بسيطة بالهاتف نفسه .

وكشف الخبراء عن أبرز 5 خرافات متعلقة بالهواتف الذكية ، ومنها :

إبقاء هاتفك على الشحن طوال الليل هو أمر سيء : لا تُدعى الهواتف الحديثة بأنها “ذكية” من دون سبب، فهي تتوقف عن جذب الطاقة بمجرد وصولها إلى 100 بالمائة

بطاريات الهاتف تعيش فقط بضع سنوات : يقاس عمر بطاريات الهاتف في “دورات الشحن”. هذا يعني في كل مرة تقوم فيها بإفراغ 100 بالمائة من السعة فهذا يمثل دورة واحدة

قد تتداخل الهواتف مع أنظمة المستشفيات والطائرات : الهواتف أضعف من أن تقوم بإيقاف تشغيل آلات دعم الحياة أو التسبب بتحطم الطائرات العملاقة، فكل هذه الأشياء محمية كهرومغناطيسياً

إغلاق التطبيقات الخلفية الخاصة بك سيسرع هاتفك : معظم الهواتف الذكية الحديثة مصممة لتحسين المهام الأمامية في حال وجود تطبيقات أخرى تعمل في الخلف. ووجودها يعتبر غير ضار

لا تستخدم هاتفك أثناء الشحن : استخدام الهاتف أثناء الشحن هو آمن تماماً طالما يشحن بشاحن موثوق به