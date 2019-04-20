” البيئة ” تعلن أسماء المرشحين لشغل 100 وظيفة

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أسماء المرشحين المبدئيين لشغل 100 وظيفة إدارية وفنية شاغرة للسعوديين من الرجال والنساء مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالتعاقد على الموقع الرسمي للوزارة هنا .

وأوضح وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري أن الوظائف الشاغرة تحت 26 مسمى وظيفي وهي أخصائي استثمار، أخصائي بيئي، أخصائي تطوير إداري، باحث إحصاء، باحث استثمار، باحث اقتصادي مساعد، باحث بيئي مساعد، باحث تسويق، باحث تطوير موارد بشرية، باحث تنظيم، باحث حماية بيئة مساعد، باحث زراعي مساعد، باحث عمليات موارد بشرية مساعد، باحث مساعد، باحث نظم جغرافية، محاسب، محاسب مساعد، محلل احصائي، مراقب بيئي، مراقب مالي، مستشار قانوني، مصحح لغوي، مصمم جرافيكس، مهندس بيئي، مهندس بيئي مساعد، محلل إحصاء.

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