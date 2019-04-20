تعليم عسير يكشف سبب التأخر في إعلان حركة النقل الداخلي

أبها(صدى):

أعلنت إدارة التعليم في منطقة عسير ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن أسباب تأخر الإعلان عن حركة النقل الداخلي لهذا العام.

وقالت الإدارة ، إنه حرصاً من الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير على شمول وتحقيق أكبر قدر ممكن من رغبات المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي ، فقد تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق، وبما يسهم في استكمال كافة معطياتها.

جاء ذلك رداً من الإدارة عن تساؤل عدد من المُعلمين والمعلمات عن أسباب تأخر إعلان حركة النقل الداخلي وعدم وجود توضيح من تعليم عسير بشأن أسباب التأخر.

وكان الجميع ينتظر الإعلان أول أمس الخميس عن حركة النقل، بحسب ما أُعلن من خلال الوزارة في وقت سابق.