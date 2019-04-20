أحمد إبراهيم يرد على محاولات استفزازه بسن أنغام  

القاهرة(صدى):

علق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في بث مباشر مع متابعيه على انستجرام، على محاولات استفزازه بفارق السن بينه وبين زوجته أنغام الذي يصل إلى 11 عاماً.

أوضح أحمد إبراهيم أنه لا يشعر بالضيق من التعليقات التي تكتب عن فارق السن بينه وبين زوجته أنغام، موضحا أن الفرق بينهما 11 عاماً ولا يغضب عندما يكتب له البعض: “ديه زي أمك” و”فيه حد يقعد مع واحدة زي أمه”.

وأبان أحمد إبراهيم أن فارق السن بينه وبين زوجته أنغام، لا يقف أمام حبهما بل العكس ربما لو كان أكبر منها لم يكن انجذب إليها من الأساس، لافتا إلى أن زواجهما أمر كتبه الله مثلما كتب الله عليه أن يتزوج زوجته الأولى ياسمين عيسى.