حساب المواطن يوضح الطريقة الصحيحة لإرفاق مستندات المستفيدين

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن على ضرورة اتباع عدة خطوات لضمان إدخال بيانات المستفيد وإرفاق مستنداته بالطريقة الصحيحة لحصوله على الدعم كمستفيد رئيسي.

وأبان الحساب أنه يجب ارفاق فاتورة الكهرباء بإسم المستفيد كمستند يثبت الإستقلالية ، ثم تعبئة الحقول المطلوبة وهي: رقم الفاتورة ،و رقم الحساب الخاص بفاتورة الكهرباء ، ويتم إرفاق المستند وأن تكون بإحدى هذه الصيغ “jpg- jpeg – png – bmp- pdf” وأن لا يتجاوز الحجم 2 ميجابايت .

جاذ ذلك رداً على سؤال وجهه احد المستفيدين اليوم السبت حول الطريقة الصحيحة لإرفاق المستندات المطلوبة منه كمستفيد رئيسي .