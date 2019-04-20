بعد الهزيمة.. مانشستر يخطط للتخلص من 7 لاعبين

ماجد الأشرم(صدى):

كشف موقع لو 10 الفرنسي عن اعتزام مانشستر سيتي سيتخلص من سبعة إلى ثمانية لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية ، وذلك بعد الهزيمة التي مني بها الفريق أمام توتنهام والتي أجبرته على توديع دوري أبطال أوروبا .

ولم يكشف الموقع بعد عن الأسماء البديلة التي تسعها إدارة “الأزرق السماوي ” لضمها أو موقفها من المدرب بيب جوارديولا .

وقال الموقع أن النجم الألماني ليروي ساني وزميله البرازيلي غابريال خيسوس ربما يحزمان حقائبهما ويرحلا أيضاً عن الفريق .

وعلى الرغم من أن “ساني ” نجم كبير إلا أنه وجد نفسه في وضع غريب تحت قيادة بيب غوارديولا، إذ ظل حبيساً حبيساً لدكة البدلاء وحصل على دقائق لعب أقل .

ومن المتوقع ان يتسبب وضع ” ساني ” التفكير في مستقبله جدياً مع الفريق وربما الرحيل عنه فعلياً بنهاية الموسم .

وكان الدولي الألماني قد استعاد مكانته في الفريق وأصبح واحداً من نجومه من دون منازع، إذ قاد الفريق إلى الفوز بنقاط مهمة أهمها هدف الفوز الذي سجله في شباك ليفربول .

يشار إلي أن ليروي ساني “23 عاماً ” يرتبط بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للدولي الألماني حالياً 100 مليون يورو، وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المعني بشؤون اللاعبين ..