شركة ” كنان ” تعلن عن توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” كنان ” المتخصصة في تطوير المجتمعات السكنية والعقارية والمراكز التجارية عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للمواطنين لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، وجدة ” .

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة ستكون وفقًا للمسميات التالية:

. مدير- الزكاة والضرائب (جدة).

. مدير التطوير (جدة).

. مساعد مدير- مراكز التسويق (جدة).

. مدير- الرقابة الداخلية (جدة).

. مدير- النظام المالي (جدة).

. مساعد مدير- التطوير (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 إبريل 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يونيو 2019م.

ودعت الراغبين بالالتحاق لهذه الوظائف، للتقديم ومعرفة التفاصيل والشروط عبر الرابط التالي:هنا