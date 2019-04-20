رونالدو لزملائه ” بالنسبة لي يوجد يوفنتوس فقط “

نواف السالم(صدى):

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد خروج يوفنتوس من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، في حديث لزملائه ” بالنسبة لي، يوجد يوفنتوس فقط ” .

يأتي ذلك في ظل انتشار تكهنات بأن رونالدو سيغادر يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، بعد الخسارة 1/2 أمام أياكس الهولندي، في غياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ودع النادي الإيطالي البطولة بنتيجة إجمالية 2/3.

وتشير هذه الكلمات إلى نية كريستيانو رونالدو البقاء مع يوفنتوس، حيث انضم إليه صيف العام الماضي، مقابل 112 مليون يورو، بعدما أمضى 9 مواسم في ريال مدريد الإسباني.

وكان ماسيميليانو آليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس، أكد أمس الجمعة، أن رونالدو هو مستقبل البيانكونيري، في إشارة إلى بقاء اللاعب.

ويلاقي يوفنتوس منافسه فيورنتينا، اليوم السبت، وسيتوج الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة حال حصوله على التعادل على الأقل.