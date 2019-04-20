تركي آل الشيخ يروي حكاية رئيس نادي بياع ” فجل “

نواف السالم(صدى):

تحدث تركي آل الشيخ، مالك نادي ” بيراميدز ” عن فوز ناديه على النادي الأهلي المصري 1/0 ببطولة الدوري الممتاز.

وعن ذلك، قال ” تركي ” ساخرًا عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” : ” هاحكيلكو حدوته صغيرة.. نجم فريق كرة قدم كان سعيد وبيسعد جمهور فريقه انتهى عقده وطلب ١٠ جنيهات راتب عشان يجدد؛ لأن ده آخر عقد ليه وهو لاعب دولي كبير وعاوز يأمن مستقبله ” .

وتابع: ” اتقال له لا لأن عندنا سقف للرواتب فيروح يدور على مستقبله فيقولوله بمساعدة صديق ( مش أنا ) ارجع إحنا موافقين، ويطلعوه بعد ما يمضي بساعات ويقولوله رجعنا بكلامنا ” .

واستكمل ” آل الشيخ ” حديثه: ” وتلف الدنيا وبعدها بشهور يروحو جايبين لاعب مش في المنتخب ويدوله راتب ١٥ جنيه ولاعب ثاني برضو مش في المنتخب وليه سنة على الدكة ويدوله في ٦ شهور ٢٠ جنيه يبقى دي مش إدارة أو سيستم، ده بيزرعوا فجل. طبعا أنا بقصد واحد ” .

وأضاف في حديثه عن اللاعب: ” تلف الدنيا ويرجع اللاعب اللي كان بيسعد جمهوره ويهزمهم مرتين، ربنا كبير.. آه افتكرت كان خايف إني آخذ منه اللقطة، سبت ليك اللقطة بس طلعت بدون ألوان وعجبي ” .

يُذكر أن لاعب بيراميدز الحالي عبدالله السعيد كان قد وقّع للزمالك، قبل أن يجدد عقده مع النادي الأهلي بمساعدة تركي آل الشيخ، وقررت إدارة الأهلي رحيله إلى الدوري السعودي قبل أن يعود للفريق الأول لكرة القدم في ” بيراميدز ” في يناير الماضي.