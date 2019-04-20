ذئب بشري يعتدي جنسيا على النساء في الشوارع.. والشرطة تحذر  

لندن(صدى):

هاجم وحش جنسي نساء يتمشين بمفردهن في عدة مناطق من شمال لندن، بين 3 آذار الماضي و18 من نيسان الجاري.

وأشارت الضحايا إلى أن المشتبه فيه كان يركب دراجة نارية تحمل صندوقا في آخرها، وقدمن مواصفات توضح أن عامل توصيل هو الذي دأب على تنفيذ الاعتداءات قبل أن يلوذ بالفرار.

وكان المشتبه فيه يهاجم نساء تبلغ أعمارهم 19 و22 و23 و29 سنة، وتجري الشرطة حملة واسعة في المنطقة حتى تهتدي إلى “المُهاجم”.

ودعت الشرطة كل شخص يتمشى بالمنطقة خلال فترة المساء أن يأخذ ما وقع بالحسبان، ودعتهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر.

وطالبت السلطات كل من توفرت لديه معلومات قد تقود للجاني، إلى الاتصال بالشرطة عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني.