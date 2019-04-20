بالصور.. أمير عسير يصلي الجمعة خلف إمام ” النماص ” المطعون

أبها(صدى):

أبرزت بعض الصور لحظة تأدية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز صلاة الجمعة أمس، خلف إمام جامع عثمان في ” النماص ” الشيخ علي بن حسن بن مجدوع، وهو الجامع الذي تعرض فيه الإمام للاعتداء قبل أسبوعين.

وزار الأمير ” تركي ” الشيخ علي بمنزله؛ وذلك لتعزيته في وفاة والده المغفور له حسن بن مجدوع.

وكان الشيخ علي قد تعرض للطعن في الكتف قبل صعود المنبر ونُقل على الفور إلى المستشفى، كما أطاحت شرطة عسير بالجاني وباشرت الإجراءات النظامية بحقه.

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