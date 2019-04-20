بالفيديو.. رئيس ليبيريا يهرب من الثعابين ويؤدي مهامه من منزله
أجبرت الثعابين السامة رئيس ليبيريا الحالي ونجم كرة القدم السابق جورج ويا على الخروج من مكتبه بالمبني الحكومي الذي ظهرت فيه فجأة ليضطر لآداء مهامه الرئاسية من منزله .
وأظهر مقطع فيديو بثّته صحيفة ” فرانت بيدج أفريكا ” الليبيرية، ثعباناً أسود من النوع السام، وهو يتسلل من فتحة تهوية فوق مكتب الأمن بوزارة الخارجية بينما كان الموظفون يحاولون إخراجه .
كما اضطر مسئولون آخرون بوزارة الخارجية بمغادرة المبنى الحكومي على أن يتم استئناف العمل فيه بعد غد الإثنين فور تطهيره من الثعابين .
وكان المبنى قد تم اخلاءه في مارس وابريل الجاري لتعقيمه ضد الثعابين لكنها ظهرت مرة أخرى في الدولة التي تعد موطناً لها .
الجدير بالذكر أن “ويا” كان لاعب القرن في القارة الإفريقية وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام 1995 ، وأصبح رئيساً لبلاده عام 2018 بعد مسيرة كروية وسياسية حافلة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72458 ] نشر منذ 1 ساعة
موقفه يذكرني بقول القائل ، ورب قائل ابلغ من قائل حيث قال :
,, إذا حل الثقيل بدار قومٍ .. فما لأهلها إلا الرحيل ,,