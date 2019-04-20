بالفيديو.. رئيس ليبيريا يهرب من الثعابين ويؤدي مهامه من منزله

مونروفيا(صدى):

أجبرت الثعابين السامة رئيس ليبيريا الحالي ونجم كرة القدم السابق جورج ويا على الخروج من مكتبه بالمبني الحكومي الذي ظهرت فيه فجأة ليضطر لآداء مهامه الرئاسية من منزله .

وأظهر مقطع فيديو بثّته صحيفة ” فرانت بيدج أفريكا ” الليبيرية، ثعباناً أسود من النوع السام، وهو يتسلل من فتحة تهوية فوق مكتب الأمن بوزارة الخارجية بينما كان الموظفون يحاولون إخراجه .

كما اضطر مسئولون آخرون بوزارة الخارجية بمغادرة المبنى الحكومي على أن يتم استئناف العمل فيه بعد غد الإثنين فور تطهيره من الثعابين .

وكان المبنى قد تم اخلاءه في مارس وابريل الجاري لتعقيمه ضد الثعابين لكنها ظهرت مرة أخرى في الدولة التي تعد موطناً لها .

الجدير بالذكر أن “ويا” كان لاعب القرن في القارة الإفريقية وحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام 1995 ، وأصبح رئيساً لبلاده عام 2018 بعد مسيرة كروية وسياسية حافلة .