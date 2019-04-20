رسالة مؤثرة من أحمد الفيشاوي لوالده

القاهرة(صدى):

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة لوالده من مسرحية ” الملك لير ” التي يقوم ببطولتها مع الفنان يحيى الفخراني عبر حسابه على “إنستجرام”، حرصا من الابن لدعم والده في عمله الأول بعد السرطان.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة، قائلا إنه فخور بكونه ابنه، ووصفه بـ”الأسطورة”، قائلاً: “أنا فخور بكوني ابنك.. أسطورة للنهاية”.

وتعد المسرحية هي أول عمل يشارك فيه فاروق الفيشاوي بعد أن كشف مؤخراً إصابته بالسرطان، حيث شارك الفخراني وفاروق الفيشاوي في بطولة المسرحية أحمد فؤاد سليم ومحمد فراج ونضال الشافعي وأحمد عزمي والنجمات ريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وهبة مجدي.