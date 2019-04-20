هدف واحد يفصل ” صلاح ” عن تحقيق رقم تاريخي

ماجد محمد(صدى):

يفصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، هدف واحد فقط لمعادلة أحد الأرقام التاريخية للفريق.

حيث سجل ” صلاح ” ثلاث أهدتف غي مباريات فريقه الأخيرة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 19 ويشارك الأرجنتيني سيرخيو أغويرة صدارة هدافي المسابقة.

ولم يحقق هذا الإنجاز في تاريخ ” ليفربول ” سوى الإنجليزي روبي فاولر بموسمي ” 1994 – 1995 ” و ” 1955 – 1996 ” ، والأوروجواياني لويس سواريز بموسمي ” 2012 – 2013 ” و ” 2013 – 2014 ” .

ويتطلع جماهير ” ليفربول ” لتحقيق الفوز خارج الديار على ” كارديف سيتي ” ؛ للحفاظ على أمل المنافسة مع مانشستر سيتي بمباراة ستكون فرصة لـ ” صلاح ” لأجل مشاركة ” فاولر ” المعتزل وسواريز مهاجم برشلونة الإسباني.

يُذكر أن ” ليفربول ” يتصدر جدول المسابقة حاليًا برصيد 84 نقطة، لكن منافسة سيتي الذي يتأخر عنه بنقطتين لعب مباراة أقل.