ارتفاع عدد جرائم القتل إلى 290 جريمة أغلبها في الرياض

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع جرائم القتل العمد والخطأ بالمملكة خلال العام الماضي 1439هـ إلى 290 شخص مقارنةً بـ 243 ضحية قتل العام السابق عليه 1438هـ .

وأبانت الهيئة ان عدد ضحايا القتل العمد سجل 224 شخص ، بينما سجل ضحايا القتل الخطأ 66 شخص ، وقد تمركزت نصف جرائم القتل في ثلاث مناطق بالمملكة .

وأوضحت أن الرياض سجلت أكبر جرائم القتل العمد بـ 57 ضحية ثم منطقة عسير بـ49 ضحية ، ثم مكة المكرمة بـ 46 ضحية ، والشرقية بعدد 26 ضحية أما نجران فسجلت 11 ضحية ، وسجلت حائل ضحيتين فقط أما الحدود الشمالية فسجلت ضحية واحدة .

كما أشارت الهيئة إلى وقوع أكبر عدد لضحايا القتل الخطأ بواقع 28 شخص تليها الرياض بواقع 17 شخص ثم حائل بعدد 6 ضحايا وجازان بواقع 5 ضحايا بينما شهدت مناطق الباحة والجوف وتبوك وقوع ضحية واحدة في كل منهم ، ولم تسجل نجران او القصيم او الشرقية أي من ضحايا القتل الخطأ .

الجدير بالذكر أن جرائم القتل في عام 1438 والتي سجلت 243 ضحية شهدت 42 ضحية قتل خطأ فيما كانت باقي الجرائم قتل عمد .