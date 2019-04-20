ارتفاع عدد جرائم القتل إلى 290 جريمة أغلبها في الرياض
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع جرائم القتل العمد والخطأ بالمملكة خلال العام الماضي 1439هـ إلى 290 شخص مقارنةً بـ 243 ضحية قتل العام السابق عليه 1438هـ .
وأبانت الهيئة ان عدد ضحايا القتل العمد سجل 224 شخص ، بينما سجل ضحايا القتل الخطأ 66 شخص ، وقد تمركزت نصف جرائم القتل في ثلاث مناطق بالمملكة .
وأوضحت أن الرياض سجلت أكبر جرائم القتل العمد بـ 57 ضحية ثم منطقة عسير بـ49 ضحية ، ثم مكة المكرمة بـ 46 ضحية ، والشرقية بعدد 26 ضحية أما نجران فسجلت 11 ضحية ، وسجلت حائل ضحيتين فقط أما الحدود الشمالية فسجلت ضحية واحدة .
كما أشارت الهيئة إلى وقوع أكبر عدد لضحايا القتل الخطأ بواقع 28 شخص تليها الرياض بواقع 17 شخص ثم حائل بعدد 6 ضحايا وجازان بواقع 5 ضحايا بينما شهدت مناطق الباحة والجوف وتبوك وقوع ضحية واحدة في كل منهم ، ولم تسجل نجران او القصيم او الشرقية أي من ضحايا القتل الخطأ .
الجدير بالذكر أن جرائم القتل في عام 1438 والتي سجلت 243 ضحية شهدت 42 ضحية قتل خطأ فيما كانت باقي الجرائم قتل عمد .
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