ممثلة صاعدة تنتحر شنقا في خزانة ملابسها لسبب غريب 

لندن(صدى):

انتحرت ممثلة بريطانية صاعدة، شنقا في خزانة ملابسها، بعد شعورها ببشاعة مظهرها، عندما قارنت نفسها بأقرانها عبر “السوشيال ميديا”.

وتعود الواقعة عندما كانت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي وتقارن نفسها بأقرانها، حيث ظنت أنها سيّئة المظهر، ولم تكن راضية عن أدائها في العمل، ما جعلها تقدم على الانتحار.

وكانت الممثلة التقت بالطبيبة النفسية، قبل أيام من وفاتها، وتحدثت معها عن سوء حالتها النفسية الناتجة عن اعتقادها بأنها أدت دورًا بطريقة ليست جيدة، خلال أحد العروض المسرحية، وبعدها تحدثت مع صديقتها وأبلغتها بأنها تشعر باليأس بسبب حياتها المهنية ومظهرها البدني، وبعدها بفترة وجدها والدها معلقة في خزانة ملابسها بعدما شنقت نفسها.