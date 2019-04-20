4 وصفات طبيعية لإطالة الشعر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تلجأ النساء والفتيات للوصفات الطبيعية التى تساعد على إطالة الشعر حتى يبدو شكله أجمل وأفضل، ومن بين هذه الوصفات.. زيت جوز الهند: ¼ كوب عسل، 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ، قومى بمزج العسل على زيت جوز الهند الدافئ وضعيه على رأسك وغطيه بإيشارب لمدة 10 دقائق أو طوال الليل، مما يساعد على ترطيب ونمو خصلات الشعر.

بينما الوصفة الثانية.. موز: 1 موز، 1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز، قومى بهرس الموز مع إضافة زيت اللوز ومزجهما معاً، ثم ضعيه على رأسك واتركيه لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل لتحصلين على أفضل النتائج.

الوصفة الثالثة.. الأفوكادو: 1 موز،1 الأفوكادو، 2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، امزجى الموز والأفوكادو معاً حتى يصبحوا عجينة متسقة، ثم ضيفي زيت الزيتون واخلطيهم، وضعيه على جذور شعرك لمدة دقيقة واحدة وأتركيه لمدة 30 دقيقة أو طوال الليل.

الوصفة الرابعة.. زبادي: ½ كوب زبادي، ½ كوب عسل، 1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز، يحتوي الزبادي على البروبيوتيك الطبيعي الذي يساعد على تعزيز نمو الشعر، ولذلك ينصح بوضعه على الرأس لمدة 20 دقيقة أو طوال الليل لترطيب الشعر وزيادة نموه.