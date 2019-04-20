مواصفات مذهلة لمركبة بورشه تاجرا 911 الجديدة

نيويورك(صدى):

ظهرت سيارة 911 سبيدستر الجديدة لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات مع محرك GT3 بقوة 550 حصان، حيث تستعد شركة بورشه للكشف عن سيارة 911 تياجرا الجديدة تماماً، حيث تم اكتشاف نموذج أولي من قبل مصورينا الجاسوسيين أثناء اختبارها على حلبة نوربورجرينج، وبدت السيارة بدون تمويهات تقريباً وبلون أخضر زاهي مثلما كان موديل بورشه 911 كابريوليه 2020 الذي رأيناه العام الماضي.

وحول مواصفات السيارة: يلاحظ أن سقف تاجرا له نفس التصميم الذي يميز تاجرا من الجيل 991، حيث تنزلق الحواف العلوية للأعلى وللداخل، وذلك للسماح للسطح بالفتح، ومن السهل أن نعلم أننا ننظر إلى 992 تاجرا الجديدة كلياً، ومع ذلك فهي تتميز بنفس تغييرات التصميم مثل 992 كوبيه وكابريوليه، بما في ذلك المصابيح الأمامية الجديدة، ومآخذ الهواء المنقحة، وأضواء LED نهارية جديدة، وإعادة تشكيل غطاء محرك السيارة، بالإضافة إلى مصدات أوسع، وشريط ضوء خلفي كامل بعرض السيارة.

من الداخل، نتوقع أن تشترك تاجرا 911 الجديدة بنفس التقنية الجديدة التي تتمتع بها السيارة ذات السقف الثابت، مما يعني انها ستحتوي على مجموعة أدوات جديدة وشاشة عرض للنظام الترفيهي بحجم أكبر بحجم 10.9 بوصة، ولوحة قياسات بزوايا أكثر مصممة لتكريم نماذج بورشه 911 من سبعينات القرن الماضي.

من المتوقع أن تحصل سيارة بورشه 911 تاجرا 2020 على نفس القوة التي تتمتع بها سيارة كاريرا بمحرك مزدوج التوربو الجديدة سعة 3.0 لتر، لذا نتوقع أن تزداد قوة النسخة الأساسية من 370 حصان إلى 380 حصان، بينما ستوفر سيارة تاجرا 4S قوة 444 حصان بدلاً من 414 حصان، ومن المرجح أن تكشف بورشه عن سيارة تاجرا 911 الجديدة في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب سيارة توربو 911 الجديدة، وربما في معرض فرانكفورت للسيارات في شهر سبتمبر بعد عام من ظهور كاريرا الجديدة.