توطين الوظائف القيادية في القطاع السياحي قريبا

نايف السالم(صدى):

تعتزم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني توطين عدد من الوظائف القيادية والتنفيذية بالقطاع السياحي فور الإنتهاء من خطة التوطين التي يعكف عليها مركز تنمية الموارد البشرية السياحية بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” وعدد من رجال الأعمال لتنفيذ التوطين .

وتستهدف الهيئة رفع نسبة التوطين من 22.9%إلى 23.2 % أو اكثر في 2020 ، مع زيادة النمو بالقطاع ، وارتفاع عدد المرشدين السياحين إلى 595 مرشد .

وكشفت الهيئة انه تم اصدار 46 رخصة إرشاد سياحي خلال الربع الأول من العام الجاري ، وكانت منطقة الرياض في المقدمة بإجمالي 99 مرشد ، تليها جدة بواقع 93 مرشد ثم الأحساء بـ 68 مرشد .