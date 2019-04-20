أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء عن نصائح هامة تساعد فى تحسين العلاقة بين الموظف والمدير الجديد حتى يشعر الموظف بالرضا عن عمله ويستطيع تحقيق طموحه، وخاصة مع المدير الحاصل على ترقية جديدة، منها: يجب على الموظف أن يجتمع مع مديره الجديد، ويحرص على أن يتسم هذا اللقاء بالود والاحترام والتعبير عن مدى سعادته لتنصيبه فى مكانه الجديد، ووعده بفعل ما يمكن من مجهود للتقدم فى العمل.

وشدد الخبراء:”يجب أن يتسم الاجتماع الأول مع المدير الجديد بالتحدث عن المشاريع والأهداف القادمة، التى يريد أن يحققها الموظف والتى تساعد على تقدم فى العمل، لافتا:”قد يعدّل المدير الجديد من سير العمل، بما يتناسب مع خططه، لذلك يجب تحديد موعدًا لعقد اجتماع لمتابعة ما تم تنفيذه من الخطط المتفق عليها”.

ولفت :”يجب على الموظف أن يعرف الوقت المناسب للتحدث مع المدير الجديد حتى يستطيع التحدث معه فى الأمور المختلفة للعمل ولا يثير غضبه”.

وتابع:”يجب على الموظف أن يحاول طرح بعض الأسئلة المختلفة على المدير حول ما يدور فى عقله من أمور خاصة تجاه بعض التعديلات الخاصة بالعمل”.

وأكد:” يجب على الموظف أن يحاول أن يتأقلم مع التغيرات الجديدة التى يسعى المدير لتغيرها فى الفترة القادمة، حتى يستطيع تحقيق طموحاته فى العمل ويكسب رضا رؤسائه”.