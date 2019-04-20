30 سيارة و10 ملايين كيلو واط جوائز لمن يسجل في خدمة ” حسابي “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن منحها جوائز تشمل 30 سيارة، إضافة إلى 10 ملايين كيلو وات/ ساعة مجانا إلى 1000 مشترك شهرياً في خدمة ” حسابي ” .

وتتيح خدمة ” حسابي ” نقل الحساب للمستفيد الفعلي سواءً كان مالكاً أو مستأجراً، بهدف تحديد المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية، وتحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة.

كما تساهم في التواصل مباشرة مع المستفيد الفعلي من الخدمة، وتمكين المستهلك من الحصول على جميع خدمات الشركة وإنهاء معاملاته إلكترونيا.

وطالبت الشركة مشتركيها للتسجيل في الخدمة والدخول في سحب على 30 سيارة وفرصة الفوز بـ 1000 كيلو وات/ ساعة من 10 مليون ك. و. س مجانا.