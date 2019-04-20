بالفيديو والصور.. شيفروليه سيلفرادو 2019 تحدث ضجة في الشرق الأوسط 

واشنطن(صدى):

قدمت شيفروليه سيلفرادو 2019 الجديدة نسختين حصريتين لهذه المنطقة، وهما RST وتريل بوس على هيئة المقصورة الصغيرة العادية، على العكس من إصدارات الولايات المتحدة التي تتوفر فيها هذه النسخ على هيئة المقصورة المزدوجة فقط.

وتمثل نسخة RST الجانب الرياضي للبيك أب، بينما تريل بوس هي النسخة الأمثل للتعامل مع التضاريس الوعرة بفضل ارتفاع نظام تعليقها بـ 2 إنش وحزمة تعديلات خاصة لتحسين تعاملها مع أقسى الطرق.

وتوافرت سيلفرادو 1500 موديل 2019 في الشرق الأوسط بخمس محركات، لتشمل محرك تيربو 2.7 لتر بأربع سلندرات وآخر V8 سعة 5.3 لتر وثالث V8 سعة 6.2 لتر، مع جير أوتوماتيكي جديد بعشر سرعات لمحرك الـ 6.2 لتر.

وبالإمكان شراء شيفروليه سيلفرادو 2019 حالياً بسعر يبدأ من 106,800 درهم إماراتي.