إصابة 14 شخصا إثر خروج قطار عن مساره شمال الهند

نيودلهى (صدى):

أصيب 14 شخصًا على الأقل في وقت مبكر من صباح اليوم، عندما خرج قطار ركاب عن مساره في ولاية أوتار براديش شمال الهند.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية، أميت مالفيا: “إن 12 عربة من قطار (بورفا اكسبريس) خرجت عن القضبان في منطقة كانبور الساعة 0130 من صباح السبت بالتوقيت المحلي).

وكان القطار في رحلة من مدينة براياجراج شمال البلاد إلى العاصمة نيودلهي. وأظهرت لقطات تليفزيونية انقلاب ثلاث عربات على الأقل وتضررها.

ولم لم يعرف على الفور سبب الحادث، بحسب المتحدث، الذي أوضح أن السكك الحديدية أمرت بالتحقيق في الحادث.