تطبيق العقوبات البديلة على السجناء لن يشمل عدة فئات

الرياض(صدى):

صرحت مصادر بأن تطبیق العقوبات البديلة على المحكومین، لن يشمل عدة فئات من الجرائم مثل ” جرائم الحدود والجرائم الكبرى ” .

وعن الفئات المستثناة من هذا التوجه، فإنها تشمل الجرائم التي استخدم فيها السـلاح إذا كانت عقوبة السجن المحكوم بها تزيد على ثلاث سنوات وكذلك حالات الحق الخاص، وإذا كان في تطبيق العقوبة ما يلحق الضرر بالغير.

حيث ذكرت أن قرار تطبيق العقوبات البديلة على المحكومين جاء بعد رصد العديد من المعوقات أمام عمل الإدارة العامة للسجون، وذلك وفقآ لما جاء ” بعكاظ ” .

وفيما يتعلق بهذه العقوبات البديلة، فمنها زيادة عدد السجناء غير السعوديين حيق تقدر نسبتهم بنحو 49% من إجمالي النزلاء؛ وهو ما يتسبب في قصور برامج التأهيل والإصلاح الموجهة للمواطنين.