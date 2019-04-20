ريال مدريد ينجح في ضم هازارد

نواف السالم(صدى):

قررت إدارة نادي تشيلسي اخيراً الإستجابة لمطالب ريال مدريد وتخفيض مبلغ بيع لاعب الوسط البلجيكي هازارد من 113 مليون يورو إلى مبلغ يتراوح بين 98 و103 مليون يورو على أن ينتقل اللاعب إلى صفوف الريال خلال موسم الإنتقالات الصيفية .

وكان اللاعب قد رفض جميع عروض تشيلسي لتمديد عقده او اللعب موسم آخر لينتقل إلى لللعب تحت قيادة الفرنسي زيدان .

ومن المتوقع ان يستثمر تشيلسي مبلغ بيع اللاعب في التعاقد مع نيكولاس بيبي من صفوف ليل إذا تمت الموافقة على تجميد عقوبة ضم لاعبين المفروض عليه .