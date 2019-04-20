منذ 9 سنوات.. مواطن شاب يكسر ثقافة العيب ويعمل في طهي البطاطس

نايف السالم(صدى):

كسر المواطن الشاب أحمد الوافي، عمره 30 عاماً من مكة المكرمة، ثقافة العيب ليعمل في تحضير وطهى البطاطس منذ 9 سنوات بعدما ترك دراسته بسبب ظروفه المادية.

وبعدها، تعلم الشاب واكتسب الخبرة في طهى البطاطس من وافد يمني كان يعمل بجوار إحدى الكليات؛ فيما استدان لفتح أول محل يديره بنفسه، كما أنه بعد سنوات من المشقة والتعب، تمكن من افتتاح فرعه الـ 9 المعروف باسم ” حماده بطاطس ” .

وأوضح الشاب المكافح، أن هذا كله بفضل الله ثم بفضل دعاء والدته وبرّه لها، داعياً الشباب السعودي إلى خوض التجارب وعدم الاستسلام للبطالة.