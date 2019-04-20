مدرب الشباب: وضعوا 5 مدربين ليحلوا محلي ولم يحدث شيئا
كشفت الصحف الرومانية، اليوم السبت، عن تصريحات خاصة للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب؛ لينفي فيها ما تردد من شائعات عن رحيله عن الفريق.
وقال ” سوموديكا ” : ” عندما حضرت إلى السعودية طلبو مني أن نكون في منطقة الوسط ” ، مضيفًا: ” جمعت حتى الآن 50 نقطى وهذا شيء عظيم ” .
وأضاف المدرب الروماني: ” لدي عقد مع الشباب حتى نهاية الموسم وأنا أحترم ذلك.. تم نشر الإشاعات سابقاً ووضعوا 5 مدربين ليحلوا محلي ولكن لم يحدث ذلك ” .
🐪[ عدد التعليقات: 664 ] نشر منذ 20 دقيقة
صح كلامك واذا استغنى البلطان عنك فهذى يدل على ظفغ الشرط الجزائي
اي نادي يحتاج الا لعيبه محترفين