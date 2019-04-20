مدرب الشباب: وضعوا 5 مدربين ليحلوا محلي ولم يحدث شيئا

ماجد محمد(صدى):

كشفت الصحف الرومانية، اليوم السبت، عن تصريحات خاصة للمدرب الروماني ماريوس سوموديكا مدرب نادي الشباب؛ لينفي فيها ما تردد من شائعات عن رحيله عن الفريق.

وقال ” سوموديكا ” : ” عندما حضرت إلى السعودية طلبو مني أن نكون في منطقة الوسط ” ، مضيفًا: ” جمعت حتى الآن 50 نقطى وهذا شيء عظيم ” .

وأضاف المدرب الروماني: ” لدي عقد مع الشباب حتى نهاية الموسم وأنا أحترم ذلك.. تم نشر الإشاعات سابقاً ووضعوا 5 مدربين ليحلوا محلي ولكن لم يحدث ذلك ” .