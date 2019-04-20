رصاص الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صيادين فلسطينيين بغزة

القدس(صدى):

استهدف رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الجمعة، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات، بحسب شهود عيان.

وأطلقت زوارق الاحتلال النار على مراكب الصيادين قرب سواحل مدينتى خانيونس ورفح عدة مرات قبل أن تبدأ بملاحقتها واجبار الصيادين على مغادرة البحر ؛ فيما أدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.