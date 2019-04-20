رصاص الاحتلال الإسرائيلي يستهدف صيادين فلسطينيين بغزة
استهدف رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الجمعة، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل جنوب قطاع غزة دون وقوع إصابات، بحسب شهود عيان.
وأطلقت زوارق الاحتلال النار على مراكب الصيادين قرب سواحل مدينتى خانيونس ورفح عدة مرات قبل أن تبدأ بملاحقتها واجبار الصيادين على مغادرة البحر ؛ فيما أدى الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب فى توقف عدد من المراكب عن العمل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 72427 ] نشر منذ 24 دقيقة
اللهم انتصر لأهل فلسطين من اليهود الغاصبين الظالمين ,, آمين ,,