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بالفيديو.. شاب يصعد فوق جثة حوت نافق ليصور أسماك القرش

بالفيديو.. شاب يصعد فوق جثة حوت نافق ليصور أسماك القرش
أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن شاب صعد على جثة حوت نافق وسط المحيط ليصور أسماك القرش عن قرب وهي تلتهم الحوت.

وأظهر الفيديو، الشاب وهو فوق ظهر الحوت النافق وأسماك القرش تحوم من حوله لتأكل من جثة الحوت في مشهد مخيف.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 72437 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا اللي يقول // مثل الحوت لا طاح كثروا نهاشينه ،،،

[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 52 دقيقة

شاب يصعد فوق جثة حوت نافق ليصور أسماك القرش شكلك كاره عمرك القروش ماتمزح اخاف ثاني يوم يقولو المرحوم كان طيب لاكن الله يهديه حب يمازح القروش الله يرحمه ويغفرله

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