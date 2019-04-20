بالفيديو.. شاب يصعد فوق جثة حوت نافق ليصور أسماك القرش

أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن شاب صعد على جثة حوت نافق وسط المحيط ليصور أسماك القرش عن قرب وهي تلتهم الحوت.

وأظهر الفيديو، الشاب وهو فوق ظهر الحوت النافق وأسماك القرش تحوم من حوله لتأكل من جثة الحوت في مشهد مخيف.