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بالفيديو والصور.. تحذيرات غاضبة من إليسا بالتزامن مع حفلها بجدة

بالفيديو والصور.. تحذيرات غاضبة من إليسا بالتزامن مع حفلها بجدة
أميرة خالد(صدى):

أحيت المطربة اللبنانية إليسا، مساء أمس الجمعة، حفلًا لها في فندق ” هيلتون جدة ” ؛ حيث شاركها في الحفل المطرب ماجد المهندس.

وبالتزامن مع حفلها بجدة، هددت ” إليسا ” باتخاذ إجراء صارم، وذلك بحظر كل شخص من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، في حال سخريته من ديانتها.

وعبّرت ” إليسا ” عن غضبها في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على ” تويتر ” قائلةً: ” كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25148 ] نشر منذ 21 دقيقة

اوكي

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