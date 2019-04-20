بالفيديو والصور.. تحذيرات غاضبة من إليسا بالتزامن مع حفلها بجدة

أميرة خالد(صدى):

أحيت المطربة اللبنانية إليسا، مساء أمس الجمعة، حفلًا لها في فندق ” هيلتون جدة ” ؛ حيث شاركها في الحفل المطرب ماجد المهندس.

وبالتزامن مع حفلها بجدة، هددت ” إليسا ” باتخاذ إجراء صارم، وذلك بحظر كل شخص من حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، في حال سخريته من ديانتها.

وعبّرت ” إليسا ” عن غضبها في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على ” تويتر ” قائلةً: ” كل من يسخر من ديني فنصيبه سيكون بلوك من دون حتى التفكير بالأمر. في هذه النقطة، لا أساوم، ولن أدير خدي الأيسر أبدا ” .