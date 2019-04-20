إجراءات صارمة من ” أوبر ” لحماية ركابها

واشنطن(صدى):

كشفت شركة ” أوبر ” الأمريكية لخدمات النقل الخاص، أمس الجمعة، عن اتخاذها إجراءات صارمة لحماية راكبيها، بعد تعرض راكبة للقتل في إحدى رحلاتها؛ لافتة إلى أنها تعمل على طرح ميزات جديدة للسلامة، لمساعدة الركاب على تجنب السائقين المزيفين.

وكانت قد تعرضت الطالبة في جامعة كاليفورنيا سامنثا جوزيفسون، البالغة من العمر 21 عاما، للقتل في رحلة ” أوبر ” ركبتها بالخطأ، لتقول ” أوبر ” أن الميزات الجديدة للسلامة، تشمل: خطوات للتعرف على السيارة الصحيحة، وكذلك إشعار بشأن تذكير الركاب بخطوات “Check Your Ride” تفحص رحلتك قبل وصول السيارة إلى نقطة الالتقاط.

وأكدت ” أوبر ” أنها ستوفر مناطق التقاط آمنة لطلاب الجامعات، تمتاز بالإضاءة الجيدة ويتم مراقبتها من قبل السلطات الأمنية؛ حيث يعد ذلك جزءًا من توفير السلامة للطلبة في الحرم الجامعي، ومساعدتهم على تجنب السائقين المزيفين.