بالفيديو.. لحظة اعتداء شرطة أردوغان على نساء متضامنات مع المعتقلين

طلال الضوي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة اعتداء الشرطة التركية على سيدات كرديات في الشارع اعتصمن تضامنًا مع المعتقلين الذي اعترضوا على نتائج الانتخابات المحلية؛ في سياسة مستمرة للقمع من جانب حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي شملت حتى النساء.

ومن جانبه، كان حزب الشعوب الديمقراطي الأسبوع الماضي، قد أوضح إنه مستهدف في ” مؤامرة سياسية منظمة “، بعدما أصدر المجلس الأعلى للانتخابات قرارا بأن عددًا من رؤساء البلديات المنتخبين المنتمين للحزب لا يمكنهم تولي مناصبهم لأنهم سبق وفصلوا من وظائفهم بموجب مرسوم حكومي.

وخرج المتظاهرون في حي باغلار في ديار بكر، المدينة الرئيسية في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، للاحتجاج على قرار المجلس منح التفويض للمرشحين الذين احتلوا المركز الثاني وهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان؛ لتتدخل الشرطة بعدما تجاهل المتظاهرون أوامر بالتفرق واستخدمت مدافع الماء لتفريق الحشود.