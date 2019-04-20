” التحالف العربي ” يعلن بدء عملية استهداف لشبكة طائرات بدون طيار بصنعاء

فهمي محمد(صدى):

كشف التحالف العربي في اليمن، اليوم السبت، عن بدء عملية استهداف نوعية بصنعاء لتدمير شبكة الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة؛ مؤكدًا أن الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح التحالف العربي، أنه اتخذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين خارج محيط المعسكر؛ لافتًا إلى تدمير كهف تستخدمه ميليشيات الحوثي الإيرانية لتخزين الطائرات بدون طيار بمعسكر دار الرئاسة.

وفي سياق متصل، نجحت قوات الجيش اليمني، بالتعاون تحالف دعم الشرعية، من في تحرير مواقع جديدة من قبضة ميليشيات الحوثي في مديرية كتاف البقع شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد.