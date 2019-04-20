الهلال يدخل الصراع للفوز بخدمات رونالدو

ماجد محمد(صدى):

أكدت وسائل إعلام عالمية، أمس الجمعة، على وجود نادي الهلال بين الوجهات المقترحة للاعب العالمي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عاماً الذي يفكر في مغادرة يوفنتوس، بعد الوداع المبكر من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضحت الصحف، أن رونالدو قد يودع يوفنتوس في 2020؛ أي قبل عامين من انتهاء عقده؛ فيما من بين الأندية التي قد ينتقل إليها الهلال الذي سيمنحه راتبًا ضخمًا على الأرجح، خاصة وأن عمره سيتجاوز حينها 35 عامًا؛ فضلًا عن باريس سان جيرمان وبكين غوان الصيني، أو ربما يعود من حيث بدأ في سبورتنغ لشبونة البرتغالي.