بالفيديو والصور.. تصرفات غريبة جديدة من البابا فرانسيس بكنيسة في الفاتيكان

الفاتيكان(صدى):

شهدت كنيسة القديس بطرس الكاثوليكية بالفاتيكان، مناسبة الجمعة العظيمة بحضور حشد غفير من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات؛ حيث ترأس البابا فرانسيس صاحب ال82 عامًا، سجدة الصليب في منتصف الكنيسة.

واستلقى البابا على الأرض ووجه للأسفل واضعًا يده تحت رأسه في ذكرى صلب يسوع المسيح في الفاتيكان وسط مئات المصلين وفقا لاعتقادهم؛ فيما جلس صامتًا ينصت لواعظ القصر الرسولي وهو يتحدث عن ظاهرة التفاوت بين الأغنياء والفقراء، لتعلو بعدها ترانيم باللاتينية.

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