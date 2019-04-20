نشاط الرياح المثيرة للأتربة على مكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الإنذار يشمل: مكة المكرمة، رابغ، جدة، خليص، الليث، القنفذة، تربة، رنية، عشيرة، الطائف، الخرمة والأجزاء المجاورة والطرق الساحلية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ في تربة ورنية والخرمة في تمام الساعة 13:00، وتنتهي في الساعة 18:00؛ فيما تبدأ في بقية المحافظات تبدأ الساعة 9:00 وتنتهي الساعة 21:00.