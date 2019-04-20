مارادونا يعلن استمراره مع دورادوس المكسيكي

ماجد محمد(صدى):

أكد أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا، أمس الجمعة، على استمراره مع فريق دورادوس دي سيناولا، معترفًا بأنه يتوق للصعود بفريقه لدوري الدرجة الأولى المكسيكي، بعد تصريحاته السابقة عن رغبته في ترك الفريق.

وأوضح مارادونا: ” يجب أن أتحدث مع خورخي ألبرتو هانك (مالك النادي) لأنني امتلك أفكاراً للبطولة المقبلة للفريق، وعندما أتيت إلى كولياكان تمكنت من إظهار خططي لأنني متعلق بالنادي وبالأخص اللاعبين الذين لم يخذلوني أو يفشلوا قط ” .

وكان أسطورة الأرجنتين، قد قال في تصريحات سابقة، أن وجوده داخل الفريق تسبب في وجود قرارات تحكيمية ضده ولذا سيترك الإدارة الفنية للفريق، وعقب فوزه على سونورا في إياب ربع النهائي الدور الفاصل بدوري الدرجة الثانية المكسيكي أصدر تصريحات مغايرة تماماً.