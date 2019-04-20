إهمال وجبة الإفطار يعرضك للنوبات القلبية

برازيليا(صدى):

كشفت دراسة علمية، أول أمس الخميس، أن إهمال وجبة الإفطار بشكل متكرر وتناول العشاء قبل النوم بأقل من ساعتين، يعرض الأشخاص أكثر من غيرهم لخطر النوبات القلبية.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة ساو باولو البرازيلية، أن تحويل الجزء الأكبر من الطعام المتناول في اليوم إلى وقت مبكر منه، يمنح الجسم فرصة أكبر لحرق السعرات الحرارية؛ لافتة إلى أن تناول إفطار غني يجعل الإنسان أقل عرضة لتناول وجبات خفيفة أخرى طوال اليوم.

وأكدت الدراسة، أن الذين لا يفطرون في الصباح بانتظام ويتناولون العشاء قبيل النوم بساعتين، كانوا أكثر عرضة للموت من أربعة إلى خمس مرات بسبب نوبة قلبية أو عانوا من نوبات قلبية متكررة؛ مضيفين أن تغيير الطريقة التي يتناول الأشخاص طعامهم أفضل طريقة لتحسين صحتهم.