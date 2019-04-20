بالفيديو والصور.. مدرسة تعيد ذكريات 50 عامًا لأول مدير مع طلابه

علي القحطاني(صدى):

دعت إحدى مدارس قرى محافظة الزلفي، أول مدير لها بعد افتتاحها قبل 50 عاماً مع طلابه (الدفعة الأولى) الملتحقين بالمدرسة.

وجاء ذلك في مبادرة حظيت بإشادة واسعة في الأوساط التعليمية والمحافظة، وأقيم الحفل الذي حضره تربويون وأولياء أمور صباح أمس الخميس، وبدأت الفكرة بتنسيق من قائد مدرسة الزبير بن العوام بالجوي ” مدرسة الجوي الابتدائية سابقاً ” عبدالرحمن بن عبدالله القشعمي، والذي قام بالاتصال والتنسيق مع قائد المدرسة الذي استلم إدارة المدرسة في عام 1391هـ الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم المنديل.

واطلع الشيخ ” المنديل ” على سجلات المدرسة القديمة مثل الحضور والانصراف وأسماء الطلاب والمعاملات الواردة والصادرة ومسيرات الرواتب قبل ٥٠ عاماً، التي حملت اسمه في تلك الفترة، كما نسقت المدرسة لعمل درس شرح فيه الشيخ المنديل لطلابه درس القراءة أعاد فيه ذكريات تلك المرحلة.

وتواجد طلاب الدفعة الأولى عدا طالب توفي ـرحمه الله ـ وقدمت له المدرسة صدقة جارية عبارة عن كفالة حلقة من حلقات القرآن الكريم بالزلفي، فيما انتهى الحفل بتكريم قائد المدرسة السابق وطلابه بحضور مديرهم ومعلمهم الأول.