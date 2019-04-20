الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية.
وأوضحت أن الوظائف هي: أخصائي أول مشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي أول تخطيط المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة، أو الهندسة الصناعية، أو إدارة المواد)، ويفضل درجة الماجستير.
وتضمن الوظائف كذلك: مشرف إطلاق المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مشرف علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.
وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 3 مايو 2019م، من خلال الرابط:هنــــــــــــا.
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