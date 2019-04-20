الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير؛ للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بمحافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت أن الوظائف هي: أخصائي أول مشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة، أخصائي أول تخطيط المواد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة، أو الهندسة الصناعية، أو إدارة المواد)، ويفضل درجة الماجستير.

وتضمن الوظائف كذلك: مشرف إطلاق المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مشرف علاقات الموظفين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة العامة، أو إدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ومستمر حتى تاريخ 3 مايو 2019م، من خلال الرابط:هنــــــــــــا.