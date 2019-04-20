نزيه النصر : تصريح سامي الجابر قبل المباراة هو أكبر دعم للإدارة 

الجمعة 19
أبريل
هذى اعتقد مايفهم خلي التصريح على جنب
جاب مدرب الهلال السابق معه وش تعني هذه الحركه بلا هياط فاظي
سامي اعتقد عنده مرض الشهره والظهور هذه حقيقته وراح تكون عواقبها وخيمه اذا تصادم مع احدرموز الهلال
كلام رئيس الهلال حقيقه جا يستعرض ماجامله يحمد ربه انه ماقال اكبر من كذى
بيئة سامي بيئه متلوثه بالحقد والحسد والانانيه ليست كبيئة محمد بن فيصل انسان واقعي ويحب يشارك الفريق في افراحه واحزانه مو زي سنتوره اذا فاز ضهر من فوق سنام النمله الهلال والهلال واذا انهزم اختبى بجحر الضب
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🐪[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 13 دقيقة
هذى اعتقد مايفهم خلي التصريح على جنب
جاب مدرب الهلال السابق معه وش تعني هذه الحركه بلا هياط فاظي
سامي اعتقد عنده مرض الشهره والظهور هذه حقيقته وراح تكون عواقبها وخيمه اذا تصادم مع احدرموز الهلال
كلام رئيس الهلال حقيقه جا يستعرض ماجامله يحمد ربه انه ماقال اكبر من كذى
بيئة سامي بيئه متلوثه بالحقد والحسد والانانيه ليست كبيئة محمد بن فيصل انسان واقعي ويحب يشارك الفريق في افراحه واحزانه مو زي سنتوره اذا فاز ضهر من فوق سنام النمله الهلال والهلال واذا انهزم اختبى بجحر الضب