شركة السيف توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة، عن توفر وظائف إدارية شاغرة، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس؛ للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف تحمل مسمى: مدير- المستودع المركزي: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص سلسلة التوريد، أو المجالات ذات الصلة، محاسب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم متاح حاليًا عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابط:هنـــــــــــــا.